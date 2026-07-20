Très actif sur les réseaux sociaux depuis qu’il a pris sa retraite, le géant américain, réputé pour être l’un des plus grands serveurs de l’histoire du tennis, commente toujours autant l’actualité de la balle jaune.
Sur un post Instagram du compte The Players Box, tenu entre autres par Madison Keys et Jessica Pegula, qui félicitait l’Italien pour sa victoire en finale de Wimbledon, Isner s’est fendu d’un commentaire ironique :
« Servir comme moi avec un vrai jeu de fond de court, c’est un combo décent »
Une remarque qui souligne la qualité du service de Sinner, lequel a continuellement progressé dans ce secteur du jeu, qui ne figurait pas parmi ses principales qualités à ses débuts, jusqu’à devenir aujourd’hui l’un des serveurs les plus efficaces du circuit.
Une qualité de service validée par Isner en personne.
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 15:15