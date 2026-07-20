Très actif sur les réseaux sociaux depuis qu’il a pris sa retraite, le géant améri­cain, réputé pour être l’un des plus grands serveurs de l’his­toire du tennis, commente toujours autant l’ac­tua­lité de la balle jaune.

Sur un post Instagram du compte The Players Box, tenu entre autres par Madison Keys et Jessica Pegula, qui féli­ci­tait l’Italien pour sa victoire en finale de Wimbledon, Isner s’est fendu d’un commen­taire ironique :

John Isner under theplayers­box­pod’s post that praises Jannik’s serve



« Serving like me with an actual base­line game is a decent combo » 🤝🏻 pic.twitter.com/XWILFBFi6M — jannik sinner files (@jannik_files) July 17, 2026

« Servir comme moi avec un vrai jeu de fond de court, c’est un combo décent »

Une remarque qui souligne la qualité du service de Sinner, lequel a conti­nuel­le­ment progressé dans ce secteur du jeu, qui ne figu­rait pas parmi ses prin­ci­pales qualités à ses débuts, jusqu’à devenir aujourd’hui l’un des serveurs les plus effi­caces du circuit.

Une qualité de service validée par Isner en personne.