Accueil ATP

John Isner ironise sur le jeu de Jannik Sinner : « Servir comme moi avec un vrai jeu de fond de court, c’est un combo décent »

Par
Antoine Touchard
-
208

Très actif sur les réseaux sociaux depuis qu’il a pris sa retraite, le géant améri­cain, réputé pour être l’un des plus grands serveurs de l’his­toire du tennis, commente toujours autant l’ac­tua­lité de la balle jaune.

Sur un post Instagram du compte The Players Box, tenu entre autres par Madison Keys et Jessica Pegula, qui féli­ci­tait l’Italien pour sa victoire en finale de Wimbledon, Isner s’est fendu d’un commen­taire ironique :

« Servir comme moi avec un vrai jeu de fond de court, c’est un combo décent »

Une remarque qui souligne la qualité du service de Sinner, lequel a conti­nuel­le­ment progressé dans ce secteur du jeu, qui ne figu­rait pas parmi ses prin­ci­pales qualités à ses débuts, jusqu’à devenir aujourd’hui l’un des serveurs les plus effi­caces du circuit.

Une qualité de service validée par Isner en personne.

Publié le lundi 20 juillet 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥