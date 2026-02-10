Retraité depuis la saison 2023, John Isner est aujourd’hui co‐animateur du podcast, Nothing Major, aux côtés de ses compa­triotes Sam Querrey, Jack Sock et Steve Johnson.

Alors qu’il évoquait le récent sacre de Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie, le géant améri­cain s’est souvenu d’un entraî­ne­ment avec le prodige espa­gnol sur le tournoi d’Acapulco alors que celui‐ci avait seule­ment 17 ans.

« Je me suis entraîné avec Carlos à Acapulco en 2021, il avait donc 17 ans. Il était classé 160e et béné­fi­ciait d’une wild card. Nous avions un entraî­ne­ment à 17 h sur le court central, c’était le dimanche avant le tournoi et il faisait une chaleur torride. Je jouais avec un gamin de 17 ans et je n’in­vente rien, il était telle­ment excité de jouer avec moi. Il trou­vait ça génial. Il était telle­ment bon ! Après cet entraî­ne­ment, j’ai dit à mon entraî­neur qu’il allait devenir numéro un mondial, car la balle sortait diffé­rem­ment de sa raquette, même à 17 ans. Il ne prenait même pas de mini‐pauses pour boire. Ce gars m’a mis KO. Il faisait telle­ment chaud, et il n’ar­rê­tait pas de frapper, frapper et frapper. J’ai dit : « Temps mort, Carlos ! » J’ai dû aller sur le côté du terrain pour boire une gorgée d’eau. Il m’a répondu : « Tout va bien ». Il était telle­ment sympa ! »