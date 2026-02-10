Retraité depuis la saison 2023, John Isner est aujourd’hui co‐animateur du podcast, Nothing Major, aux côtés de ses compatriotes Sam Querrey, Jack Sock et Steve Johnson.
Alors qu’il évoquait le récent sacre de Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie, le géant américain s’est souvenu d’un entraînement avec le prodige espagnol sur le tournoi d’Acapulco alors que celui‐ci avait seulement 17 ans.
« Je me suis entraîné avec Carlos à Acapulco en 2021, il avait donc 17 ans. Il était classé 160e et bénéficiait d’une wild card. Nous avions un entraînement à 17 h sur le court central, c’était le dimanche avant le tournoi et il faisait une chaleur torride. Je jouais avec un gamin de 17 ans et je n’invente rien, il était tellement excité de jouer avec moi. Il trouvait ça génial. Il était tellement bon ! Après cet entraînement, j’ai dit à mon entraîneur qu’il allait devenir numéro un mondial, car la balle sortait différemment de sa raquette, même à 17 ans. Il ne prenait même pas de mini‐pauses pour boire. Ce gars m’a mis KO. Il faisait tellement chaud, et il n’arrêtait pas de frapper, frapper et frapper. J’ai dit : « Temps mort, Carlos ! » J’ai dû aller sur le côté du terrain pour boire une gorgée d’eau. Il m’a répondu : « Tout va bien ». Il était tellement sympa ! »
Publié le mardi 10 février 2026 à 13:53