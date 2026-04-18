Lors son célèbre podcast, John Isner a évoqué une situa­tion plutôt surpre­nante au sujet des gains en tour­nois. Le géant améri­cain a en effet comparé son chèque reçu après sa victoire sur le Masters 1000 de Miami en 2018 à celui empoché par Jannik Sinner sur le même tournoi après son sacre il y a quelques jours.

« Dans les tour­nois Masters 1000, les gains du vain­queur ont diminué. Quand j’ai gagné à Miami en 2018, j’ai empoché plus d’argent que Sinner cette année en 2026. Ils ont redis­tribué les gains, et le total est plus élevé. Mais la part du vain­queur en 2026 est infé­rieure d’en­viron 200 000 $ à celle de 2018. C’est aber­rant, c’est absurde. Aucun autre sport au monde ne connaît une situa­tion simi­laire actuel­le­ment. C’est ridi­cule. En revanche, les gains dans les tour­nois du Grand Chelem ont explosé. Et on entend parler sans cesse de records de vente de billets à Monte‐Carlo, de recettes record à Indian Wells. C’est fou. »