Lors son célèbre podcast, John Isner a évoqué une situation plutôt surprenante au sujet des gains en tournois. Le géant américain a en effet comparé son chèque reçu après sa victoire sur le Masters 1000 de Miami en 2018 à celui empoché par Jannik Sinner sur le même tournoi après son sacre il y a quelques jours.
« Dans les tournois Masters 1000, les gains du vainqueur ont diminué. Quand j’ai gagné à Miami en 2018, j’ai empoché plus d’argent que Sinner cette année en 2026. Ils ont redistribué les gains, et le total est plus élevé. Mais la part du vainqueur en 2026 est inférieure d’environ 200 000 $ à celle de 2018. C’est aberrant, c’est absurde. Aucun autre sport au monde ne connaît une situation similaire actuellement. C’est ridicule. En revanche, les gains dans les tournois du Grand Chelem ont explosé. Et on entend parler sans cesse de records de vente de billets à Monte‐Carlo, de recettes record à Indian Wells. C’est fou. »
Publié le samedi 18 avril 2026 à 11:50