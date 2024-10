Le jeune retraité John Isner aurait‐il des envies de retour ? Une chose est sûre, l’Américain ne manque pas de confiance en lui.

Considéré comme l’un des meilleurs serveurs de sa géné­ra­tion, voire même de tous les temps, l’an­cien demi‐finaliste de Wimbledon a estimé récem­ment qu’il serait sans doute capable de revenir dans le top 100 s’il déci­dait de retourner sur le circuit profes­sionnel. Ses seules inter­ro­ga­tions sont plutôt tour­nées vers sa condi­tion physique, certai­ne­ment pas aussi bonne qu’il y a quelques années.

« Je pense que je pour­rais être dans le top 100 mondial si je reve­nais sur le circuit. Je pour­rais obtenir une wild­card pour quelques chal­len­gers et essayer de construire quelque chose à partir de là. Il y a quelques problèmes avec mon corps que je devrais résoudre, et je devrais faire des recherches pour savoir pour­quoi mon pied me gêne toujours. Je pense que si j’y parve­nais, je pour­rais être dans le top 100 mondial, je me maintiendrais. »