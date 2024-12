Après Andy Roddick, c’est au tour d’un autre ancien joueur améri­cain d’avertir Carlos Alcaraz concer­nant sa program­ma­tion pendant l’intersaison.

Alors que l’Espagnol a récem­ment parti­cipé à deux exhi­bi­tions aux États‐Unis, l’an­cien 8e joueur mondial a expliqué qu’il ne pourra pas échapper aux critiques en cas de mauvais parcours lors du premier Grand Chelem de la saison, en Australie (du 12 au 26 janvier).

« Aucun d’entre nous ne reproche à Carlos d’être allé là‐bas et d’avoir récu­péré deux énormes chèques, mais Sinner semble faire profil bas après son année fantas­tique, il est retourné au travail en restant discret. Je pense qu’ils seront tous les deux prêts pour l’Australie, mais si Carlos ne réalise pas une bonne perfor­mance à l’Open d’Australie, beau­coup de personnes vont lui tomber dessus à cause du fait qu’il était aux États‐Unis en décembre pour jouer des matchs exhi­bi­tion au lieu de se préparer. Je ne pense pas que ce soit juste, mais c’est comme ça que ça va se passer », a déclaré Isner dans le podcast Nothing Major.