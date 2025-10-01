Le 8 décembre prochain, alors que la saison 2025 sera officiellement terminée depuis deux semaines, Carlos Alcaraz s’envolera pour Miami et le LoanDepot Park, le stade de l’équipe de baseball locale, les Miami Marlins, pour participer à une exhibition face à la pépite brésilienne, Joao Fonseca.
Pas moins de 36 000 personnes devraient se tasser dans les tribunes pour admirer l’actuel numéro 1 mondial face à l’une des étoiles montantes du circuit.
Des billets qui risquent de partir à vitesse grand v selon les ancien joueurs américains, John Isner, Steve Johnson et Jack Sock, qui se sont exprimés à ce sujet dans le dernier épisode du podcast qu’ils animent, Nothing Major.
Johnson : « Il est le visage du tennis. Cela ne fait aucun doute.
Isner : Il se remplit les poches.
Sock : Oui, je ferais la même chose.
Isner : 36 000 places. Ils vont certainement vendre tous les billets à 36 000. Je veux dire, le Hard Rock (le stade de football américain) est plutôt à 70 000. C’est un peu différent, mais 36 000 au stade de baseball, ils vont le faire. »
Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 16:16