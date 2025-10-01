Le 8 décembre prochain, alors que la saison 2025 sera offi­ciel­le­ment terminée depuis deux semaines, Carlos Alcaraz s’en­vo­lera pour Miami et le LoanDepot Park, le stade de l’équipe de base­ball locale, les Miami Marlins, pour parti­ciper à une exhi­bi­tion face à la pépite brési­lienne, Joao Fonseca.

Pas moins de 36 000 personnes devraient se tasser dans les tribunes pour admirer l’ac­tuel numéro 1 mondial face à l’une des étoiles montantes du circuit.

Des billets qui risquent de partir à vitesse grand v selon les ancien joueurs améri­cains, John Isner, Steve Johnson et Jack Sock, qui se sont exprimés à ce sujet dans le dernier épisode du podcast qu’ils animent, Nothing Major.

Johnson : « Il est le visage du tennis. Cela ne fait aucun doute.

Isner : Il se remplit les poches.

Sock : Oui, je ferais la même chose.

Isner : 36 000 places. Ils vont certai­ne­ment vendre tous les billets à 36 000. Je veux dire, le Hard Rock (le stade de foot­ball améri­cain) est plutôt à 70 000. C’est un peu diffé­rent, mais 36 000 au stade de base­ball, ils vont le faire. »