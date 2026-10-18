S’il a été stoppé par Alejandro Davidovich Fokina en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai, Alexander Zverev est quoi qu’il arrive assuré, en l’ab­sence de Jannik Sinner, de devenir numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière.

Considéré comme l’un des meilleurs serveurs de l’his­toire du tennis, John Isner a encensé l’Allemand dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette.

« Les gens me disent tout le temps : ‘imagine si tu avais eu bon retour’. Je réponds : ‘Oui, je serais proba­ble­ment numéro un mondial’. Eh bien, voilà à quoi ça ressemble (en parlant de Zverev). Ce joueur est rare­ment confronté à des balles de break. C’est l’un des meilleurs relan­ceurs. On peut sans doute le consi­dérer comme le meilleur serveur au monde, et il fait sans aucun doute partie des meilleurs relan­ceurs au monde ; il figure parmi les trois ou quatre meilleurs. Du coup, quand on addi­tionne tout ça, ce petit cock­tail, ça fait de lui le numéro un mondial. »