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John Isner sur Alexander Zverev, futur numéro 1 mondial : « Les gens me disent tout le temps : ‘imagine si tu avais eu bon retour de service’. Eh, bien voilà à quoi ça ressemble ! »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a été stoppé par Alejandro Davidovich Fokina en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai, Alexander Zverev est quoi qu’il arrive assuré, en l’ab­sence de Jannik Sinner, de devenir numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière. 

Considéré comme l’un des meilleurs serveurs de l’his­toire du tennis, John Isner a encensé l’Allemand dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette.

« Les gens me disent tout le temps : ‘imagine si tu avais eu bon retour’. Je réponds : ‘Oui, je serais proba­ble­ment numéro un mondial’. Eh bien, voilà à quoi ça ressemble (en parlant de Zverev). Ce joueur est rare­ment confronté à des balles de break. C’est l’un des meilleurs relan­ceurs. On peut sans doute le consi­dérer comme le meilleur serveur au monde, et il fait sans aucun doute partie des meilleurs relan­ceurs au monde ; il figure parmi les trois ou quatre meilleurs. Du coup, quand on addi­tionne tout ça, ce petit cock­tail, ça fait de lui le numéro un mondial. »

Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 18:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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