S’il a été stoppé par Alejandro Davidovich Fokina en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai, Alexander Zverev est quoi qu’il arrive assuré, en l’absence de Jannik Sinner, de devenir numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière.
Considéré comme l’un des meilleurs serveurs de l’histoire du tennis, John Isner a encensé l’Allemand dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette.
« Les gens me disent tout le temps : ‘imagine si tu avais eu bon retour’. Je réponds : ‘Oui, je serais probablement numéro un mondial’. Eh bien, voilà à quoi ça ressemble (en parlant de Zverev). Ce joueur est rarement confronté à des balles de break. C’est l’un des meilleurs relanceurs. On peut sans doute le considérer comme le meilleur serveur au monde, et il fait sans aucun doute partie des meilleurs relanceurs au monde ; il figure parmi les trois ou quatre meilleurs. Du coup, quand on additionne tout ça, ce petit cocktail, ça fait de lui le numéro un mondial. »
Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 18:48