Éliminé dès son entrée en lice à Monte‐Carlo et Madrid, Novak Djokovic a décidé de faire l’impasse sur le dernier Masters 1000 sur terre battue, à Rome (du 7 au 18 mai), où il s’était toujours rendu depuis 2007.

Si la déci­sion paraît très surpre­nante avant Roland‐Garros (25 mai au 8 juin), John Isner a peut‐être l’explication.

« Il est très diffi­cile pour nous de le dire, mais je pense qu’il ne s’in­té­resse qu’à Wimbledon à l’heure actuelle. Il est très diffi­cile pour lui de gagner Roland Garros et peut‐être qu’il le comprend main­te­nant. Avec les matchs en trois sets gagnants pendant deux semaines sur terre battue, avec tous les grands joueurs, avec le retour de Sinner, c’est très impro­bable qu’il s’im­pose. Ce n’est pas sa meilleure surface de base, et il joue mal sur cette surface en ce moment », a commenté l’Américain lors du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate.