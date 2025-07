Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major Show », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, John Isner a donné le nom du joueur ayant, selon lui, le plus de chances de riva­liser avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz en Grand Chelem, et notam­ment lors du prochain US Open.

« Je dirais Taylor Fritz. Je pense que c’est lui qui a les meilleures chances. Et juste derrière lui, je pense que c’est Ben Shelton », a estimé le géant américain.

Pour rappel, Sinner et Alcaraz ont remporté les sept derniers tour­nois du Grand Chelem.