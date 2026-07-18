Quel est le meilleur joueur en acti­vité à n’avoir jamais remporté de tour­nois du Grand Chelem, main­te­nant qu’Alexander Zverev a débloqué son palmarès dans cette caté­gorie à Roland‐Garros ?

« Je pense que, parmi les joueurs actuels, Casper Ruud. Il a disputé trois finales de Grand Chelem et quelques finales de Masters 1000 », a répondu l’ex‐21e joueur mondial, Steve Johnson, dans le podcast « Nothing Major ».

Un avis partagé par son compa­triote, l’ex‐8e mondial, John Isner : « Je pense que Steve a raison. Si on parle main­te­nant, Casper n’est pas un joueur du top 5 et il ne joue pas à ce niveau, mais si on regarde l’en­semble de sa carrière, il a fait trois finales de Grand Chelem. Perdre contre Rafa, Novak et Carlos, il n’y a pas de honte à cela. Je suis donc d’ac­cord, c’est Casper. »