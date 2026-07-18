Quel est le meilleur joueur en activité à n’avoir jamais remporté de tournois du Grand Chelem, maintenant qu’Alexander Zverev a débloqué son palmarès dans cette catégorie à Roland‐Garros ?
« Je pense que, parmi les joueurs actuels, Casper Ruud. Il a disputé trois finales de Grand Chelem et quelques finales de Masters 1000 », a répondu l’ex‐21e joueur mondial, Steve Johnson, dans le podcast « Nothing Major ».
Un avis partagé par son compatriote, l’ex‐8e mondial, John Isner : « Je pense que Steve a raison. Si on parle maintenant, Casper n’est pas un joueur du top 5 et il ne joue pas à ce niveau, mais si on regarde l’ensemble de sa carrière, il a fait trois finales de Grand Chelem. Perdre contre Rafa, Novak et Carlos, il n’y a pas de honte à cela. Je suis donc d’accord, c’est Casper. »
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 13:29