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John Isner sur le meilleur joueur actuel à n’avoir jamais remporté de Grand Chelem : « Perdre en finale contre Nadal, Djokovic et Alcaraz, il n’y a pas de honte à cela »

Par
Baptiste Mulatier
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Quel est le meilleur joueur en acti­vité à n’avoir jamais remporté de tour­nois du Grand Chelem, main­te­nant qu’Alexander Zverev a débloqué son palmarès dans cette caté­gorie à Roland‐Garros ? 

« Je pense que, parmi les joueurs actuels, Casper Ruud. Il a disputé trois finales de Grand Chelem et quelques finales de Masters 1000 », a répondu l’ex‐21e joueur mondial, Steve Johnson, dans le podcast « Nothing Major ».

Un avis partagé par son compa­triote, l’ex‐8e mondial, John Isner : « Je pense que Steve a raison. Si on parle main­te­nant, Casper n’est pas un joueur du top 5 et il ne joue pas à ce niveau, mais si on regarde l’en­semble de sa carrière, il a fait trois finales de Grand Chelem. Perdre contre Rafa, Novak et Carlos, il n’y a pas de honte à cela. Je suis donc d’ac­cord, c’est Casper. »

Publié le samedi 18 juillet 2026 à 13:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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