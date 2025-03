Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont rapportés par Tennis365, John Isner a raconté une anec­dote passion­nante et révé­la­trice de l’état d’es­prit de Rafael Nadal tout au long de sa carrière.

« Un jour à Pékin, mon entraî­neur m’a dit : ‘Rafa veut s’en­traîner avec toi, alors j’ai orga­nisé ça’. Je me suis dit : ‘D’accord…’ et je me suis demandé : ‘Est‐ce qu’il anti­cipe le fait que nous pouvons nous affronter en quarts de finale ?’ Quand j’ai commencé à y réflé­chir, je me suis dit que c’était exac­te­ment ce qu’il faisait. Il voulait voir mon jeu, mon service, comment je frap­pais la balle. Je pense que cela témoigne de sa gran­deur. Si je n’étais pas du même côté du tableau que lui, il ne se serait pas entraîné avec moi. J’ai accepté mais c’est horrible de s’en­traîner avec lui, il frappe la balle si fort, il fait des coups gagnants et c’est Rafa, alors tu ne dis rien, n’est‐ce pas ? On le laisse conti­nuer. Mais je n’ai pas apprécié et il a aussi vu mon jeu. »