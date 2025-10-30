Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, John Isner s’est montré pessi­miste concer­nant une éven­tuelle parti­ci­pa­tion de Novak Djokovic au Masters de Turin (9 au 16 novembre).

« Je ne pense pas qu’il ira à Turin. Et j’es­père me tromper. Je pense que tout le monde aime­rait le voir à Turin. Le fait qu’il soit déjà qualifié avec le calen­drier qu’il a joué cette année est tout simple­ment absurde. À 38 ans, cela mérite d’être souligné à nouveau. Mais je ne pense pas qu’il jouera. Il n’a pas joué l’année dernière. Il s’est retiré de Paris. Je pense qu’il se prépare simple­ment pour 2026. »