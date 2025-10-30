Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, John Isner s’est montré pessimiste concernant une éventuelle participation de Novak Djokovic au Masters de Turin (9 au 16 novembre).
« Je ne pense pas qu’il ira à Turin. Et j’espère me tromper. Je pense que tout le monde aimerait le voir à Turin. Le fait qu’il soit déjà qualifié avec le calendrier qu’il a joué cette année est tout simplement absurde. À 38 ans, cela mérite d’être souligné à nouveau. Mais je ne pense pas qu’il jouera. Il n’a pas joué l’année dernière. Il s’est retiré de Paris. Je pense qu’il se prépare simplement pour 2026. »
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 11:44