Frances Tiafoe avait récem­ment défendu avec convic­tion le format des matchs au meilleur des cinq sets en Grand Chelem, esti­mant qu’il faisait partie de l’essence même du tennis et qu’il avait offert, au fil des années, des rencontres mémo­rables restées dans l’esprit des fans.

Un avis que ne partage abso­lu­ment pas l’ancien joueur britan­nique John Lloyd. Interrogé dans le podcast Inside‐In Tennis, ce dernier n’a pas mâché ses mots au moment de répondre à l’Américain. Selon lui, un passage au meilleur des trois sets ne reti­re­rait rien au pres­tige des tour­nois du Grand Chelem et, après seule­ment quelques années, les spec­ta­teurs fini­raient même par oublier l’ancien format.

« Même si je l’apprécie beau­coup, il raconte abso­lu­ment n’importe quoi. Cela ne dimi­nuera en rien la valeur des Grands Chelems. En réalité, au bout d’un an ou deux, les gens auront même oublié qu’on jouait autre­fois au meilleur des cinq sets » a déclaré John Lloyd.