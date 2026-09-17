Frances Tiafoe avait récemment défendu avec conviction le format des matchs au meilleur des cinq sets en Grand Chelem, estimant qu’il faisait partie de l’essence même du tennis et qu’il avait offert, au fil des années, des rencontres mémorables restées dans l’esprit des fans.
Un avis que ne partage absolument pas l’ancien joueur britannique John Lloyd. Interrogé dans le podcast Inside‐In Tennis, ce dernier n’a pas mâché ses mots au moment de répondre à l’Américain. Selon lui, un passage au meilleur des trois sets ne retirerait rien au prestige des tournois du Grand Chelem et, après seulement quelques années, les spectateurs finiraient même par oublier l’ancien format.
« Même si je l’apprécie beaucoup, il raconte absolument n’importe quoi. Cela ne diminuera en rien la valeur des Grands Chelems. En réalité, au bout d’un an ou deux, les gens auront même oublié qu’on jouait autrefois au meilleur des cinq sets » a déclaré John Lloyd.
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 17:49