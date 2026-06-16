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John Lloyd, ex‐31e mondial, nage en plein délire : « Si les fans se souviennent des grands matchs c’est parce qu’ils ont eu lieu en Grand Chelem, peu importe le nombre de sets »

Par
Laurent Trupiano
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L’ancien petit ami de Chris Evert, qui est aujourd’hui consul­tant tennis pour divers médias, a donné son avis chez nos confrères de Tennis365 sur la situa­tion actuelle du circuit où il consi­dère qui’l est juste de parler de surmenage.

Mais là où ça devient problé­ma­tique, c’est au moment d’aborder le fameux format des tour­nois du Grand Chelem chez les hommes.

« De nos jours, un match au meilleur des cinq sets de mon époque équi­vaut à un match au meilleur des trois sets d’aujourd’hui. La condi­tion physique des joueurs n’a plus rien à voir avec celle de mon époque. Il faut que ça change. Si rien n’est fait, les bles­sures vont se multi­plier. Si les fans se souviennent des grands matchs c’est parce qu’ils ont eu lieu en Grand Chelem, peu importe le nombre de sets. Ce n’est pas parce qu’un match dure cinq heures ; un match de trois heures restera tout autant dans les mémoires s’il se déroule lors d’un tournoi du Grand Chelem. »

Publié le mardi 16 juin 2026 à 10:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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