L’ancien petit ami de Chris Evert, qui est aujourd’hui consul­tant tennis pour divers médias, a donné son avis chez nos confrères de Tennis365 sur la situa­tion actuelle du circuit où il consi­dère qui’l est juste de parler de surmenage.

Mais là où ça devient problé­ma­tique, c’est au moment d’aborder le fameux format des tour­nois du Grand Chelem chez les hommes.

« De nos jours, un match au meilleur des cinq sets de mon époque équi­vaut à un match au meilleur des trois sets d’aujourd’hui. La condi­tion physique des joueurs n’a plus rien à voir avec celle de mon époque. Il faut que ça change. Si rien n’est fait, les bles­sures vont se multi­plier. Si les fans se souviennent des grands matchs c’est parce qu’ils ont eu lieu en Grand Chelem, peu importe le nombre de sets. Ce n’est pas parce qu’un match dure cinq heures ; un match de trois heures restera tout autant dans les mémoires s’il se déroule lors d’un tournoi du Grand Chelem. »