L’ancien petit ami de Chris Evert qui est aujourd’hui consultant tennis pour divers médias a donné son avis chez nos confrères de Tennis365 sur la situation actuelle du circuit où il considère qui’l est juste de parler de surmenage.
« De nos jours, un match au meilleur des cinq sets de mon époque équivaut à un match au meilleur des trois sets d’aujourd’hui. La condition physique des joueurs n’a plus rien à voir avec celle de mon époque. Il faut que ça change. Si rien n’est fait, les blessures vont se multiplier. Si les fans se souviennent des grands matchs c’est parce qu’ils ont eu lieu en Grand Chelem, peu importe le nombre de sets. Ce n’est pas parce qu’un match dure cinq heures ; un match de trois heures restera tout autant dans les mémoires s’il se déroule lors d’un tournoi du Grand Chelem. »
Publié le mardi 16 juin 2026 à 10:50