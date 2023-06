Ancien 21e joueur mondial et lauréat d’un titre en carrière, le Britannique John Lloyd a lui aussi voulu parti­ciper au débat du GOAT lors d’une conver­sa­tion avec Tennis Channel. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne fait pas dans la langue de bois.

« L’une des choses que j’aime chez Novak, c’est qu’il a toujours dit qu’il cher­chait des records et que cela signi­fiait beau­coup pour lui. Même si j’aime Rafael Nadal et Roger Federer, ils ont toujours dit qu’ils n’étaient pas inté­ressés, et je n’y crois pas une seconde. Seul Novak dit la vérité car, selon moi ‚chaque joueur veut des records. C’est pour ça qu’ils vivent. »