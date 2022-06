John qui a été un temps le mari de Chris Evert, et qui a aussi été 21ème mondial à la fin des années 70 est consul­tant pour nos confrères anglais de Tennis365

Il a déve­loppé une « théorie » autour de la popu­la­rité de Novak Djokovic qui n’est pas inintéressante.

« Novak a peut‐être eu la malchance de vivre sa carrière aux côtés de Nadal et Federer. Ils ont une popu­la­rité auprès des fans et de la presse qu’il n’a pas et je pense aussi qu’il a été assez mal traité, certai­ne­ment par les spec­ta­teurs et aussi les médias. Je pense que comme Jimmy Connors, Novak sera mieux traiter et compris quand sa carrière sera sur la fin, que l’on se rendra compte qu’il quit­tera bientôt le circuit. Je pense qu’il peut y avoir le même phéno­mène qu’avec John McEnroe qui est devenu une plus grande star après sa carrière grâce à ses diverses acti­vités dans les médias et dans la publi­cité. Alors que certains le détes­taient avant, ils l’adorent maintenant »