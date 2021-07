Consultant à la BBC, John a bien voulu faire le bilan de la « campagne » d’Andy Murray.

Le gaucher améri­cain sort de la fable pour revenir à la réalité du terrain.

Et cette réalité c’est le niveau tennis­tique de l’Ecossais : « Je suis vrai­ment désolé pour Andy mais il dépend beau­coup de son corps pour pouvoir jouer ce tennis qu’il a produit à son apogée. Je ne suis pas médecin ou quelque chose comme ça, mais Andy a une hanche en métal, il a 34 ans et ce corps a été très usé ces dernières années. Son physique n’était pas à la hauteur de Shapovalov. En ce moment, il y a beau­coup de joueurs qui frappent la balle aussi fort que Shapovalov. Murray doit s’en­traîner plus pour ça » a juste­ment expliqué John.

« Dans le tennis, ce dont vous avez le plus besoin si vous voulez rester compé­titif, c’est l’ex­plo­sion. Si vous ne l’avez pas, vous avez prati­que­ment terminé et la meilleure chose est de prendre votre retraite. Murray est dans les six ou huit meilleurs joueurs qui se déplacent sur le court. Cette façon de jouer qu’il a est extrê­me­ment diffi­cile à appli­quer quand on n’est pas bien physi­que­ment. C’est la chose la plus compli­quée chez lui depuis sa bles­sure » a conclu John.