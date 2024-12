L’ancien joueur améri­cain devait lui aussi donner son avis concer­nant le choix de Novak de demander à Andy de devenir son coach. Pour John, avec une pointe d’hu­mour, cela va permettre à l’Ecossais de faire une pause dans sa vie de père de famille surtout qu’il soit s’oc­cuper de beau­coup d’enfants.

« Je suis sûr que ce sera une rela­tion de très courte durée. Mais d’une certaine manière, j’es­père que Novak rempor­tera l’Open d’Australie en raison de l’in­térêt que cela suscite pour le tennis dans le monde entier. Cela donne­rait un peu de repos à Murray, cela lui donne­rait des ondes plus posi­tives et je plai­sante quand je dis qu’il a besoin de faire une pause avec ses enfants. Tout le monde est telle­ment boule­versé. Il dormira certai­ne­ment un peu mieux cepen­dant Ce gars est un passionné de tennis et il adore ça. Il ne ména­gera aucun effort pour Novak, tout comme il l’a fait pour lui‐même. Ce gars a donné 120 pour cent, il a donné abso­lu­ment tout. Je pense que Murray appor­tera quelque chose à l’équipe. Rien que sa présence et Novak a beau­coup de respect pour lui, donc il pourra le pousser quand il le faudra »