Tenant du titre et lauréat de 14 éditions, Rafael Nadal sera sans nul doute le grand absent de cette édition 2023 de Roland‐Garros.

Interrogé par nos confrères de Marca sur l’ab­sence du cham­pion espa­gnol, John McEnroe estime que les cartes sont désor­mais tota­le­ment rebat­tues pour le titre malgré la présence de Novak Djokovic.

« Lorsque Nadal était là, on ne pouvait parler de lui que comme d’un favori. Aujourd’hui, il y en a huit qui peuvent gagner. Il est vrai que Djokovic a gagné deux fois, mais qui d’autre ? L’idéal aurait été que Rafa joue à un haut niveau et que quel­qu’un puisse montrer qu’il est meilleur que lui dans ces circons­tances. C’est ce que les gens voulaient voir. Le tournoi est plus exci­tant du point de vue qu’il y aura un nouveau cham­pion à moins que Djokovic ne récidive. »