Récemment de passage sur le podcast, Off Court, de Greg Rusedski, John McEnroe a été invité à s’ex­primer sur Carlos Alcaraz, battu en quarts de finale de l’US Open par Ben Shelton après une énorme bataille en cinq sets.

Et l’an­cien numéro 1 mondial améri­cain a expliqué pour­quoi, selon lui, l’Espagnol aura beau­coup de mal à atteindre les chiffres extra­or­di­naires du Big 3 en Grand Chelem.

« À mon avis, l’une des raisons pour lesquelles Carlos aura tant de mal à se rappro­cher des chiffres de Novak et Roger en Grand Chelem, c’est qu’il existe des joueurs de grande enver­gure, comme Shelton, capables de monter sur le court et de disputer des matchs incroyables ; parfois, ils parviennent même à prendre l’initiative face à Carlos Alcaraz lui‐même et à le déses­pérer », a déclaré McEnroe avant de revenir sur la défaite d’Alcaraz contre Shelton à Flushing Meadows. « Au fur et à mesure que le tournoi avan­çait, on avait l’im­pres­sion que Carlos allait le remporter, mais il n’a pas réussi à déployer son meilleur tennis et son corps a fini par lui faire un peu défaut ; toute­fois, cela était en grande partie dû au mérite de Ben. Je tiens à réitérer mes remer­cie­ments à Carlos d’être venu jouer ; son retour a été extrê­me­ment impor­tant pour l’US Open. »