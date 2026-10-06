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John McEnroe : « C’est l’une des raisons pour lesquelles Alcaraz aura tant de mal à se rappro­cher des chiffres de Federer, Nadal et Djokovic en Grand Chelem »

Par
Thomas S
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Récemment de passage sur le podcast, Off Court, de Greg Rusedski, John McEnroe a été invité à s’ex­primer sur Carlos Alcaraz, battu en quarts de finale de l’US Open par Ben Shelton après une énorme bataille en cinq sets.

Et l’an­cien numéro 1 mondial améri­cain a expliqué pour­quoi, selon lui, l’Espagnol aura beau­coup de mal à atteindre les chiffres extra­or­di­naires du Big 3 en Grand Chelem. 

« À mon avis, l’une des raisons pour lesquelles Carlos aura tant de mal à se rappro­cher des chiffres de Novak et Roger en Grand Chelem, c’est qu’il existe des joueurs de grande enver­gure, comme Shelton, capables de monter sur le court et de disputer des matchs incroyables ; parfois, ils parviennent même à prendre l’initiative face à Carlos Alcaraz lui‐même et à le déses­pérer », a déclaré McEnroe avant de revenir sur la défaite d’Alcaraz contre Shelton à Flushing Meadows. « Au fur et à mesure que le tournoi avan­çait, on avait l’im­pres­sion que Carlos allait le remporter, mais il n’a pas réussi à déployer son meilleur tennis et son corps a fini par lui faire un peu défaut ; toute­fois, cela était en grande partie dû au mérite de Ben. Je tiens à réitérer mes remer­cie­ments à Carlos d’être venu jouer ; son retour a été extrê­me­ment impor­tant pour l’US Open. »

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 19:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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