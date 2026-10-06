Récemment de passage sur le podcast, Off Court, de Greg Rusedski, John McEnroe a été invité à s’exprimer sur Carlos Alcaraz, battu en quarts de finale de l’US Open par Ben Shelton après une énorme bataille en cinq sets.
Et l’ancien numéro 1 mondial américain a expliqué pourquoi, selon lui, l’Espagnol aura beaucoup de mal à atteindre les chiffres extraordinaires du Big 3 en Grand Chelem.
« À mon avis, l’une des raisons pour lesquelles Carlos aura tant de mal à se rapprocher des chiffres de Novak et Roger en Grand Chelem, c’est qu’il existe des joueurs de grande envergure, comme Shelton, capables de monter sur le court et de disputer des matchs incroyables ; parfois, ils parviennent même à prendre l’initiative face à Carlos Alcaraz lui‐même et à le désespérer », a déclaré McEnroe avant de revenir sur la défaite d’Alcaraz contre Shelton à Flushing Meadows. « Au fur et à mesure que le tournoi avançait, on avait l’impression que Carlos allait le remporter, mais il n’a pas réussi à déployer son meilleur tennis et son corps a fini par lui faire un peu défaut ; toutefois, cela était en grande partie dû au mérite de Ben. Je tiens à réitérer mes remerciements à Carlos d’être venu jouer ; son retour a été extrêmement important pour l’US Open. »
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 19:45