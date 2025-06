Si John McEnroe n’a jamais caché son admi­ra­tion et sa préfé­rence pour Carlos Alcaraz et son jeu spec­ta­cu­laire, l’an­cien cham­pion améri­cain recon­naît que choisir entre l’Espagnol et l’ac­tuel numéro 1 mondial, Jannik Sinner, est avant tout une ques­tion de goût.

D’ailleurs, Big Mac, égale­ment connu pour sa passion pour la musique et le rock, a fait une analogie musi­cale pour expli­quer son ressenti vis‐à‐vis de cette riva­lité déjà marquante.

« C’est comme choisir entre les Beatles et les Rolling Stones. Qui préférez‐vous ? J’adorais Led Zeppelin. Les Stones étaient impré­vi­sibles, mais les Beatles étaient parfois meilleurs. Nous parlons de groupes qui, comme Jannik et Carlos au tennis, ont marqué l’histoire. »