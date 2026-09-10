Récemment invité du podcast de Caroline Garcia et de son mari, Tennis Insider Club, John McEnroe a évoque de nombreux sujets dont celui de la lutte de Novak Djokovic pour se faire une place au milieu du duo Roger Federer‐Rafael Nadal.

Un scénario simi­laire à celui que l’Américain a connu lors de sa propre carrière face à Bjorn Borg et Jimmy Connors.

Federer and Nadal had the love. Djokovic made sure he had the respect.



McEnroe sums up Novak’s menta­lity : “You don’t like me ? Too bad. You’re gonna respect me.”



Was Djokovic always figh­ting a battle he couldn’t win with the fans ? https://t.co/1AVua3FBko pic.twitter.com/1MBJWiGV9M — Tennis Insider Club (@tennisinsidercl) September 10, 2026

« Djokovic était le méchant, un peu comme Dark Vador. Il a dû se battre pour obtenir le respect qu’il mérite. Je m’identifie un peu à lui, parce que Borg et Connors formaient un duo de choc et un jour je me suis réveillé avec le désir d’être dans la même caté­gorie que Borg et Connors. Djokovic voulait être autant respecté et aimé que Roger et Rafa, et c’est assez diffi­cile à faire. Et s’il y est parvenu, c’est en rempor­tant plus de titres qu’eux. C’est comme s’il s’était dit : ‘Vous ne m’aimez pas ? Tant pis, vous allez me respecter’. Et j’ai toujours dit qu’il avait été formi­dable pour le tennis au final, mais il était intel­li­gent, et il dit ce qu’il faut. »