Récemment invité du podcast de Caroline Garcia et de son mari, Tennis Insider Club, John McEnroe a évoque de nombreux sujets dont celui de la lutte de Novak Djokovic pour se faire une place au milieu du duo Roger Federer‐Rafael Nadal.
Un scénario similaire à celui que l’Américain a connu lors de sa propre carrière face à Bjorn Borg et Jimmy Connors.
Federer and Nadal had the love. Djokovic made sure he had the respect.— Tennis Insider Club (@tennisinsidercl) September 10, 2026
McEnroe sums up Novak’s mentality : “You don’t like me ? Too bad. You’re gonna respect me.”
Was Djokovic always fighting a battle he couldn’t win with the fans ? https://t.co/1AVua3FBko pic.twitter.com/1MBJWiGV9M
« Djokovic était le méchant, un peu comme Dark Vador. Il a dû se battre pour obtenir le respect qu’il mérite. Je m’identifie un peu à lui, parce que Borg et Connors formaient un duo de choc et un jour je me suis réveillé avec le désir d’être dans la même catégorie que Borg et Connors. Djokovic voulait être autant respecté et aimé que Roger et Rafa, et c’est assez difficile à faire. Et s’il y est parvenu, c’est en remportant plus de titres qu’eux. C’est comme s’il s’était dit : ‘Vous ne m’aimez pas ? Tant pis, vous allez me respecter’. Et j’ai toujours dit qu’il avait été formidable pour le tennis au final, mais il était intelligent, et il dit ce qu’il faut. »
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 19:09