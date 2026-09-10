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John McEnroe : « Djokovic voulait être autant respecté et aimé que Federer et Nadal. Pour y parvenir, il a remporté plus de titres qu’eux. C’est comme s’il s’était dit : ‘Vous ne m’aimez pas ? Tant pis, vous allez me respecter’ »

Par
Thomas S
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Récemment invité du podcast de Caroline Garcia et de son mari, Tennis Insider Club, John McEnroe a évoque de nombreux sujets dont celui de la lutte de Novak Djokovic pour se faire une place au milieu du duo Roger Federer‐Rafael Nadal. 

Un scénario simi­laire à celui que l’Américain a connu lors de sa propre carrière face à Bjorn Borg et Jimmy Connors. 

« Djokovic était le méchant, un peu comme Dark Vador. Il a dû se battre pour obtenir le respect qu’il mérite. Je m’identifie un peu à lui, parce que Borg et Connors formaient un duo de choc et un jour je me suis réveillé avec le désir d’être dans la même caté­gorie que Borg et Connors. Djokovic voulait être autant respecté et aimé que Roger et Rafa, et c’est assez diffi­cile à faire. Et s’il y est parvenu, c’est en rempor­tant plus de titres qu’eux. C’est comme s’il s’était dit : ‘Vous ne m’aimez pas ? Tant pis, vous allez me respecter’. Et j’ai toujours dit qu’il avait été formi­dable pour le tennis au final, mais il était intel­li­gent, et il dit ce qu’il faut. »

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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