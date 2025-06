Dans un entre­tien accordé au Corriere della Sera, John McEnroe est revenu sur cette édition 2025 de Roland‐Garros remportée par Carlos Alcaraz après une finale dantesque contre Jannik Sinner.

Questionné sur la pers­pec­tive de voir ces deux joueurs amasser plus de Grand Chelem que le « Big 3 », l’an­cien numéro 1 mondial a estimé que ce n’était pas irréalisable.

« Même dans mes rêves les plus fous, je n’au­rais jamais pensé que Federer, Djokovic et Nadal touche­raient les vingt Grand Chelems. Vous me demandez main­te­nant si Sinner ou Alcaraz peuvent en gagner 25 ? Cela me semble fou, mais il ne faut jamais dire jamais. Le tennis moderne est entre les mains d’ath­lètes de plus en plus grands, violents et phéno­mé­naux. Je vais vous déce­voir : je n’aime pas donner de chiffres. Mais si quel­qu’un peut nous surprendre, c’est bien ces deux‐là. »