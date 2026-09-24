Lors de l’US Open, certains nouveaux influen­ceurs se sont fait remar­qués dans les tribunes du court Arthur Ashe en faisant du bruit ou en utili­sant par exemple leur flash pendants les échanges.

Dans des propos relayés par Tennis365, John McEnroe a donné son avis sur cette situa­tion qui a fait parler dans le monde du tennis ces dernières semaines.

« Ma posi­tion sur les réseaux sociaux est assez évidente, puisque je n’y suis pas du tout . Les gens n’arrêtent pas de me dire qu’il faut y être présent pour rester dans le coup, pour s’assurer que les gens s’intéressent encore à vous. Quant à ces influen­ceurs qui assistent aux matchs de tennis et dérangent les joueurs… Je comprends pour­quoi l’US Open a peut‐être voulu attirer de nouveaux spec­ta­teurs vers notre sport, mais ça ne peut pas aider quand on essaie de disputer un match impor­tant, qu’on lève les yeux et qu’on voit quelqu’un en train de se filmer avec une lampe porta­tive en faisant un bruit d’enfer. Si cela aide le sport et suscite davan­tage d’intérêt, cela pour­rait peut‐être fonc­tionner. Mais je sais que si j’étais sur le court, je serais en train de hurler pour que ces gens soient virés des tribunes. »