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John McEnroe : « Je sais que si j’étais encore joueur, je serais en train de hurler pour que ces gens soient virés des tribunes »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de l’US Open, certains nouveaux influen­ceurs se sont fait remar­qués dans les tribunes du court Arthur Ashe en faisant du bruit ou en utili­sant par exemple leur flash pendants les échanges. 

Dans des propos relayés par Tennis365, John McEnroe a donné son avis sur cette situa­tion qui a fait parler dans le monde du tennis ces dernières semaines. 

« Ma posi­tion sur les réseaux sociaux est assez évidente, puisque je n’y suis pas du tout . Les gens n’arrêtent pas de me dire qu’il faut y être présent pour rester dans le coup, pour s’assurer que les gens s’intéressent encore à vous. Quant à ces influen­ceurs qui assistent aux matchs de tennis et dérangent les joueurs… Je comprends pour­quoi l’US Open a peut‐être voulu attirer de nouveaux spec­ta­teurs vers notre sport, mais ça ne peut pas aider quand on essaie de disputer un match impor­tant, qu’on lève les yeux et qu’on voit quelqu’un en train de se filmer avec une lampe porta­tive en faisant un bruit d’enfer. Si cela aide le sport et suscite davan­tage d’intérêt, cela pour­rait peut‐être fonc­tionner. Mais je sais que si j’étais sur le court, je serais en train de hurler pour que ces gens soient virés des tribunes. »

Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 13:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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