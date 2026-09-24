Lors de l’US Open, certains nouveaux influenceurs se sont fait remarqués dans les tribunes du court Arthur Ashe en faisant du bruit ou en utilisant par exemple leur flash pendants les échanges.
Dans des propos relayés par Tennis365, John McEnroe a donné son avis sur cette situation qui a fait parler dans le monde du tennis ces dernières semaines.
« Ma position sur les réseaux sociaux est assez évidente, puisque je n’y suis pas du tout . Les gens n’arrêtent pas de me dire qu’il faut y être présent pour rester dans le coup, pour s’assurer que les gens s’intéressent encore à vous. Quant à ces influenceurs qui assistent aux matchs de tennis et dérangent les joueurs… Je comprends pourquoi l’US Open a peut‐être voulu attirer de nouveaux spectateurs vers notre sport, mais ça ne peut pas aider quand on essaie de disputer un match important, qu’on lève les yeux et qu’on voit quelqu’un en train de se filmer avec une lampe portative en faisant un bruit d’enfer. Si cela aide le sport et suscite davantage d’intérêt, cela pourrait peut‐être fonctionner. Mais je sais que si j’étais sur le court, je serais en train de hurler pour que ces gens soient virés des tribunes. »
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 13:22