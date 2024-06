Il ne fait aucun doute, Rafael Nadal est l’un des plus grands athlètes de son sport. Sa comba­ti­vité sur le court et son retour au plus haut niveau après chaque pépin physique ont contribué à forger sa légende.

Avec plus de 20 ans sur les courts de l’ATP, il est diffi­cile de déter­miner l’apogée du taureau de Manacor.

Dans les colonnes de Relevo, John McEnroe s’est prêté à cet exer­cice. Pour « Big Mac », la meilleure version du roi de la terre battue est celle de 2008, qui triomphe de Roger Federer dans son jardin, à Wimbledon dans un scénario épique au meilleur des cinq sets.

« Il est diffi­cile de choisir le meilleur Rafa Nadal, mais je pense au meilleur match que j’ai jamais vu, la finale de Wimbledon 2008. Ce jour‐là, en gagnant sur le gazon, il est devenu adulte. Ensuite, il a remporté quatre fois l’US Open. Ensuite, il a connu une période de dix ans, je dirais à la fin de la ving­taine et au début de la tren­taine, où il est devenu l’un des meilleurs volleyeurs, si ce n’est le meilleur. Il s’était telle­ment amélioré. Je me souviens l’avoir vu au début de sa carrière et il servait très faible­ment, puis il s’est beau­coup amélioré. De tous les joueurs que j’ai vus, Nadal est celui qui s’est le plus amélioré sur toutes les surfaces. Ce processus lui a pris 10 ou 12 ans et pour moi, c’est le sommet de sa carrière. »