De passage sur les antennes d’Eurosport afin d’évo­quer l’édi­tion 2023 de l’Open d’Australie qui se rapproche à grands pas (du 16 au 29 janvier), John McEnroe a tenu à insister sur l’in­croyable volonté de Rafael Nadal alors même qu’il a tout gagné ou presque. Pour l’Américain, l’Espagnol est le meilleur exemple qui soit pour un enfant ou un novice.

« La plus grande qualité qu’un athlète puisse avoir, c’est la faim. Peu importe votre réus­site, il faut être prêt à faire les efforts et le travail néces­saires pour se donner une chance, et Rafa le fait mieux que quiconque. Il garde à la fois son humi­lité et son arro­gance, ce qui n’est pas toujours facile à gérer, et il y parvient très bien. Il parvient à faire en sorte que chaque match donne l’im­pres­sion qu’il doit respecter son adver­saire et qu’il doit se donner à 100 %. Très peu de joueurs peuvent faire cela, c’est une qualité éton­nante et c’est pour­quoi il a gagné autant. Avec lui, vous croyez qu’il fera tout et n’im­porte quoi pour revenir et se donner cette chance, et il y a très peu de joueurs dont on peut dire ça, c’est pour­quoi il y a tant de respect pour Rafa. Quand vous regardez Nadal jouer, vous vous dites, ‘mon dieu, comment ce gars peut‐il encore vouloir tout gagner ? On dirait qu’il n’a jamais gagné un Grand Chelem’. On dirait que chaque point qu’il joue est le dernier qu’il jouera. J’essaie d’en­sei­gner cela à mes enfants à mon académie tous les jours : si vous sortez et faites cela, de bonnes choses arri­ve­ront, et il est le meilleur exemple de tous les temps. »