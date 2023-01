Invité à s’ex­primer sur les favoris du tableau masculin de l’Open d’Australie qui débu­tera le 16 janvier prochain, John McEnroe, après être revenu sur les indé­bou­lon­nables Rafael Nadal et Novak Djokovic, a évoqué le cas du double fina­liste en titre, Daniil Medvedev.

« Pour ce qui est des autres : Zverev a été blessé long­temps, donc ce sera inté­res­sant de voir comment il rebondit. Quant à Medvedev, pour moi, il ne s’est jamais remis de sa finale perdue à l’Open d’Australie après avoir mené deux sets à rien l’an dernier. Il va devoir adopter un état d’es­prit complè­te­ment neuf aussi parce qu’a­près avoir été numéro 1 mondial en début d’année, il est rentré dans le rang et est 7e désor­mais. C’est un recul assez notable pour quel­qu’un qui a été si près de gagner l’Open d’Australie. Une défaite de ce type peut vrai­ment polluer long­temps votre esprit parfois. J’ai perdu la finale de Roland‐Garros en 1984 contre Ivan Lendl et je ne m’en suis toujours pas remis ! J’ai l’im­pres­sion que pour Daniil, celle‐là était dure à digérer. Quand vous avez autant d’avance et que la victoire vous tend les bras, c’est dur de tourner la page. J’ai eu la chance de gagner Wimbledon dans la foulée, donc ça a calmé la douleur, mais vous n’ou­bliez jamais. »