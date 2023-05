Alors que Holger Rune est en train de se forger une répu­ta­tion « d’en­fant terrible » sur le circuit à cause de son compor­te­ment en match et de ses réflexions en dehors du court, John McEnroe, de passage sur le podcast de son frère Patrick, Holding Court with Patrick McEnroe et qui s’y connait un peu en matière de mauvaise répu­ta­tion, a tenu à donner un petit conseil au Danois.

« Je l’ai déjà dit mais je le répète, c’est diffi­cile d’être un vrai connard et de faire partie du circuit de tennis, d’ac­cord ? C’est possible, mais on finit par vivre une exis­tence très soli­taire. Il aime faire du bruit, il aime faire parti­ciper le public, mais il le fait d’une manière qui irrite parfois ses adver­saires. Il irrite certai­ne­ment le public. Ce qui se passe, c’est qu’il est en train de se forger une réputation. »