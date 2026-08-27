Alors que le tirage au sort de l’US Open (30 août au 13 septembre) a eu lieu ce jeudi à New‐York, et qu’il n’a pas épargné Arthur Fils, l’heure est venue de faire les premières prédic­tions pour le dernier Grand Chelem de l’année !

Dans l’émis­sion Today, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, la légende John McEnroe a livré son pronostic dans l’hypothèse où Carlos Alcaraz, de retour de bles­sure, ne parvien­drait pas à conserver son titre.

« Ce qui m’enthousiasme le plus, c’est le retour de Carlos Alcaraz, qui a été blessé pendant quatre mois. Il avait un problème au poignet. S’il ne va pas jusqu’au bout, je pense que la voie sera plus grande ouverte pour les joueurs améri­cains. Je mise­rais sur Ben Shelton. Mais il y a quelques autres joueurs, comme Frances Tiafoe. Ce serait bien de mettre fin à cette série de 23 ans sans victoire d’un Américain dans un tournoi du Grand Chelem (le dernier en date étant Andy Roddick à l’US Open de 2003). »