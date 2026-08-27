Alors que le tirage au sort de l’US Open (30 août au 13 septembre) a eu lieu ce jeudi à New‐York, et qu’il n’a pas épargné Arthur Fils, l’heure est venue de faire les premières prédictions pour le dernier Grand Chelem de l’année !
Dans l’émission Today, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, la légende John McEnroe a livré son pronostic dans l’hypothèse où Carlos Alcaraz, de retour de blessure, ne parviendrait pas à conserver son titre.
« Ce qui m’enthousiasme le plus, c’est le retour de Carlos Alcaraz, qui a été blessé pendant quatre mois. Il avait un problème au poignet. S’il ne va pas jusqu’au bout, je pense que la voie sera plus grande ouverte pour les joueurs américains. Je miserais sur Ben Shelton. Mais il y a quelques autres joueurs, comme Frances Tiafoe. Ce serait bien de mettre fin à cette série de 23 ans sans victoire d’un Américain dans un tournoi du Grand Chelem (le dernier en date étant Andy Roddick à l’US Open de 2003). »
Publié le jeudi 27 août 2026 à 19:48