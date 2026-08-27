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John McEnroe : « Si Carlos Alcaraz ne va pas au bout, je mise­rais sur ce joueur américain »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que le tirage au sort de l’US Open (30 août au 13 septembre) a eu lieu ce jeudi à New‐York, et qu’il n’a pas épargné Arthur Fils, l’heure est venue de faire les premières prédic­tions pour le dernier Grand Chelem de l’année !

Dans l’émis­sion Today, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, la légende John McEnroe a livré son pronostic dans l’hypothèse où Carlos Alcaraz, de retour de bles­sure, ne parvien­drait pas à conserver son titre.

« Ce qui m’enthousiasme le plus, c’est le retour de Carlos Alcaraz, qui a été blessé pendant quatre mois. Il avait un problème au poignet. S’il ne va pas jusqu’au bout, je pense que la voie sera plus grande ouverte pour les joueurs améri­cains. Je mise­rais sur Ben Shelton. Mais il y a quelques autres joueurs, comme Frances Tiafoe. Ce serait bien de mettre fin à cette série de 23 ans sans victoire d’un Américain dans un tournoi du Grand Chelem (le dernier en date étant Andy Roddick à l’US Open de 2003). »

Publié le jeudi 27 août 2026 à 19:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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