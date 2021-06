John a toujours un oeil avisé surtout quand il évoque Novak Djokovic. Depuis le début, John qui aime le jeu a toujours défendu le Serbe quand il était attaqué. Le gaucher améri­cain se concen­trant sur le tennis et non sur le show‐off.

Alors que Novak est en route pour un Grand Chelem, John a essayé de comprendre ce qui pour­rait stopper le Serbe dans cette quête : « Son plus gros obstacle pour moi est que son corps résiste à ça. Pour l’ins­tant cela a l’air incroyable. Il est phéno­ménal. Il est à mi‐chemin et en grande forme. Incontestablement, c’est le meilleur joueur qui ait jamais vécu, je dirais, sur des courts en dur. S’il est capable de main­tenir sa santé et son niveau comme il l’a fait derniè­re­ment, je pense qu’il peut réaliser le Grand Chelem »