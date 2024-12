Invité du dernier épisode du podcast d’Andy Roddick, John McEnroe est revenu sur la colla­bo­ra­tion surprise entre Novak Djokovic et Andy Murray.

Et selon John, le Britannique risque d’ap­porter beau­coup à son ancien rival serbe.

« Je me souviens quand Murray était entraîné par Ivan Lendl et que quel­qu’un m’a dit en Australie : ‘Tu as entendu dire que Murray allait être entraîné par Lendl’ et j’ai dit : ‘Oh mon Dieu, je ne peux pas croire qu’il ait engagé Lendl’. Je me suis dit que ça allait marcher. Et ça a marché. Murray va apporter toute sa connais­sance, ce gars est un geek du tennis et il adore ça. Il ne lais­sera rien au hasard pour Novak, tout comme il l’a fait pour lui‐même. Ce gars a donné 120 %, il a donné tout ce qu’il avait. Pensez à la pres­sion qu’il ressen­tait lorsqu’il a remporté Wimbledon. »