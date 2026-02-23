Au cours d’une inter­view accordée à nos confrères d’El Pais lors du dernier Open d’Australie, John McEnroe a été inter­rogé sur Carlos Alcaraz et ce qu’il ferait s’il devait un jour l’en­traîner. Et la réponse de l’Américain a le mérite d’être intéressante.

« Je lui donne­rais une tape dans le dos avant qu’il ne monte sur le court. Pour ce genre de joueurs aussi talen­tueux que lui, la plupart des choses qu’on leur dit, ils les savent déjà. Carlos est un grand joueur et il sait parfai­te­ment qui il doit avoir autour de lui pour tirer le meilleur parti de ses qualités. L’entraîneur qui fait la diffé­rence pour des joueurs destinés à remporter 10, 15 ou 20 Grands Chelems est celui qui apporte cette nuance imper­cep­tible qui fait pencher la balance lors des jours compliquées. »