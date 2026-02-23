Au cours d’une interview accordée à nos confrères d’El Pais lors du dernier Open d’Australie, John McEnroe a été interrogé sur Carlos Alcaraz et ce qu’il ferait s’il devait un jour l’entraîner. Et la réponse de l’Américain a le mérite d’être intéressante.
« Je lui donnerais une tape dans le dos avant qu’il ne monte sur le court. Pour ce genre de joueurs aussi talentueux que lui, la plupart des choses qu’on leur dit, ils les savent déjà. Carlos est un grand joueur et il sait parfaitement qui il doit avoir autour de lui pour tirer le meilleur parti de ses qualités. L’entraîneur qui fait la différence pour des joueurs destinés à remporter 10, 15 ou 20 Grands Chelems est celui qui apporte cette nuance imperceptible qui fait pencher la balance lors des jours compliquées. »
Publié le lundi 23 février 2026 à 12:24