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John McEnroe sur Rafael Nadal : « Je ne comprends pas comment il a pu faire cela durant toute sa carrière. Qu’est‐ce qui ne va pas chez lui ? »

Par
Thomas S
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1985

Connu pour son carac­tère bien trempé lors­qu’il était joueur, John McEnroe a massacré plus d’une raquette au cours de sa carrière. Chose que Rafael Nadal n’a jamais fait.

C’est d’ailleurs au sujet de cette statis­tique un peu folle que l’Américain a tenu à revenir lors de son passage sur la radio espa­gnol, El Larguero.

« Je ne comprends pas ça. Rafa n’a jamais cassé une raquette durant toute sa carrière. Qu’est-ce qui ne va pas chez lui ? Je ne comprends pas, c’est peut‐être un robot. Je ne sais pas, il n’est pas humain. Être aussi maîtrisé ; même Roger a cassé une raquette ! Carlos a cassé une raquette ! Sinner en a‑t‐il cassé une ? Peut‐être pas, peut‐être qu’il suit leurs traces. C’est très difficile. »

Publié le samedi 10 octobre 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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