Connu pour son carac­tère bien trempé lors­qu’il était joueur, John McEnroe a massacré plus d’une raquette au cours de sa carrière. Chose que Rafael Nadal n’a jamais fait.

C’est d’ailleurs au sujet de cette statis­tique un peu folle que l’Américain a tenu à revenir lors de son passage sur la radio espa­gnol, El Larguero.

« Je ne comprends pas ça. Rafa n’a jamais cassé une raquette durant toute sa carrière. Qu’est-ce qui ne va pas chez lui ? Je ne comprends pas, c’est peut‐être un robot. Je ne sais pas, il n’est pas humain. Être aussi maîtrisé ; même Roger a cassé une raquette ! Carlos a cassé une raquette ! Sinner en a‑t‐il cassé une ? Peut‐être pas, peut‐être qu’il suit leurs traces. C’est très difficile. »