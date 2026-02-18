Récemment inter­rogé par le site média de l’ATP en marge d’un match exhi­bi­tion en double disputé à Dallas, John McEnroe est revenu sur l’im­por­tance du clas­se­ment dans le tennis.

Et à ce propos, il a révélé un désac­cord profond, presque philo­so­phique, avec son ancien rival, Bjorn Borg.

« J’appréciais déjà à l’époque le fait d’être numéro 1 mondial, mais j’ap­pré­ciais aussi être numéro 2. J’ai souvent discuté de cela avec Bjorn. Il me disait : « Écoute, si tu n’es pas n° 1, quelle diffé­rence cela fait‐il d’être n° 2 ou n° 100 ? Je lui répon­dais : « Eh bien, être n° 2 est bien mieux qu’être n° 100 ». Tout dépend donc de la façon dont on voit les choses. Pour moi, il y a beau­coup de gens qui essaient de faire leur travail. Donc, si tu as donné le meilleur de toi‐même et que tu es 5e ou 50e mondial, peu importe, tu dois être fier de cela plutôt que de te dire : « OK, je suis n° 1, donc je dois me comporter d’une certaine manière ». Pour moi, en fin de compte, je pense que pouvoir dire que pendant trois ou quatre ans, j’ai été le meilleur, puis que pendant d’autres années, j’ai été l’un des deux ou trois meilleurs, c’est plus grati­fiant à mesure que l’on vieillit. »