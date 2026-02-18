AccueilATPJohn McEnroe sur son désaccord profond avec Borg : "J'ai souvent discuté...
ATP

John McEnroe sur son désac­cord profond avec Borg : « J’ai souvent discuté de cela avec Bjorn. Il me disait : ‘Écoute, si tu n’es pas numéro 1 mondial, quelle diffé­rence cela fait‐il d’être 2e ou 100e mondial ? Je lui répon­dais : ‘Eh bien, être 2e est bien mieux qu’être 100e’ »

Thomas S
Par Thomas S

-

471

Récemment inter­rogé par le site média de l’ATP en marge d’un match exhi­bi­tion en double disputé à Dallas, John McEnroe est revenu sur l’im­por­tance du clas­se­ment dans le tennis. 

Et à ce propos, il a révélé un désac­cord profond, presque philo­so­phique, avec son ancien rival, Bjorn Borg. 

« J’appréciais déjà à l’époque le fait d’être numéro 1 mondial, mais j’ap­pré­ciais aussi être numéro 2. J’ai souvent discuté de cela avec Bjorn. Il me disait : « Écoute, si tu n’es pas n° 1, quelle diffé­rence cela fait‐il d’être n° 2 ou n° 100 ? Je lui répon­dais : « Eh bien, être n° 2 est bien mieux qu’être n° 100 ». Tout dépend donc de la façon dont on voit les choses. Pour moi, il y a beau­coup de gens qui essaient de faire leur travail. Donc, si tu as donné le meilleur de toi‐même et que tu es 5e ou 50e mondial, peu importe, tu dois être fier de cela plutôt que de te dire : « OK, je suis n° 1, donc je dois me comporter d’une certaine manière ». Pour moi, en fin de compte, je pense que pouvoir dire que pendant trois ou quatre ans, j’ai été le meilleur, puis que pendant d’autres années, j’ai été l’un des deux ou trois meilleurs, c’est plus grati­fiant à mesure que l’on vieillit. »

Publié le mercredi 18 février 2026 à 14:59

Article précédent
Sascha Bajin, ancien parte­naire d’en­traî­ne­ment de Serena Williams, prévient : « Je sais qu’elle s’est entraînée avec plusieurs joueuses de la WTA. Mais la compé­ti­tion et l’en­traî­ne­ment sont deux choses très différentes »
Article suivant
Stefanos Tsitsipas, vain­queur de Daniil Medvedev : « Je veux que les enfants voient que le revers à une main existe toujours dans le tennis moderne »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.