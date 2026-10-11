Comme souvent lors­qu’il est inter­viewé, John McEnroe avait beau­coup de choses à dire lors de son récent passage dans l’émis­sion, El Larguero, sur la radio espagnole.

Et après avoir fait part de son désac­cord avec Carlos Alcaraz au sujet du calen­drier et évoqué une statis­tique invrai­sem­blable concer­nant Rafael Nadal, l’an­cien cham­pion améri­cain a encensé Novak Djokovic, qu’il consi­dère comme « peut‐être » le meilleur joueur de l’histoire.

« C’est un joueur incroyable. Peut‐être le meilleur de tous les temps, il faut bien le recon­naître, même si j’adore Roger Federer et Rafa Nadal. Mais le fait qu’il continue avec autant de comba­ti­vité et d’envie est incroyable, même après avoir perdu au premier tour de l’US Open. Il a atteint la finale de l’Open d’Australie, les demi‐finales à Wimbledon, il est troi­sième ou quatrième mondial (11e en réalité, ndlr)… c’est exceptionnel. »