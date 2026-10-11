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John McEnroe tranche presque au sujet du GOAT : « Même si j’adore Roger Federer et Rafael Nadal, il faut bien recon­naître qu’il est peut‐être le meilleur joueur de tous les temps »

Par
Thomas S
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Comme souvent lors­qu’il est inter­viewé, John McEnroe avait beau­coup de choses à dire lors de son récent passage dans l’émis­sion, El Larguero, sur la radio espagnole. 

Et après avoir fait part de son désac­cord avec Carlos Alcaraz au sujet du calen­drier et évoqué une statis­tique invrai­sem­blable concer­nant Rafael Nadal, l’an­cien cham­pion améri­cain a encensé Novak Djokovic, qu’il consi­dère comme « peut‐être » le meilleur joueur de l’histoire.

« C’est un joueur incroyable. Peut‐être le meilleur de tous les temps, il faut bien le recon­naître, même si j’adore Roger Federer et Rafa Nadal. Mais le fait qu’il continue avec autant de comba­ti­vité et d’envie est incroyable, même après avoir perdu au premier tour de l’US Open. Il a atteint la finale de l’Open d’Australie, les demi‐finales à Wimbledon, il est troi­sième ou quatrième mondial (11e en réalité, ndlr)… c’est exceptionnel. »

Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 13:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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