Comme souvent lorsqu’il est interviewé, John McEnroe avait beaucoup de choses à dire lors de son récent passage dans l’émission, El Larguero, sur la radio espagnole.
Et après avoir fait part de son désaccord avec Carlos Alcaraz au sujet du calendrier et évoqué une statistique invraisemblable concernant Rafael Nadal, l’ancien champion américain a encensé Novak Djokovic, qu’il considère comme « peut‐être » le meilleur joueur de l’histoire.
« C’est un joueur incroyable. Peut‐être le meilleur de tous les temps, il faut bien le reconnaître, même si j’adore Roger Federer et Rafa Nadal. Mais le fait qu’il continue avec autant de combativité et d’envie est incroyable, même après avoir perdu au premier tour de l’US Open. Il a atteint la finale de l’Open d’Australie, les demi‐finales à Wimbledon, il est troisième ou quatrième mondial (11e en réalité, ndlr)… c’est exceptionnel. »
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 13:08