Au cours d’une longue tribune écrite pour le média austra­lien Nine et centrée sur le prochain retour de Nick Kyrgios à la compé­ti­tion qui se remet toujours d’une inter­ven­tion chirur­gi­cale au genou, son compa­triote John Millman, actuel 224e, lui a notam­ment conseillé de ne pas reprendre sur une surface aussi exigeante que la terre battue et d’at­tendre la saison sur gazon.

« Moi‐même, j’ai rapi­de­ment accepté un appel télé­pho­nique en 2018 après avoir quitté Roland Garros, de Roger Federer, qui avait sauté la terre battue et cher­chait un parte­naire d’en­traî­ne­ment sur un court en gazon privé en Suisse. Nick voudra des matchs avant que Wimbledon et Roland Garros ne puissent lui en fournir, mais je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il est assez bon pour faire à nouveau ce qu’il a fait tant de fois dans sa carrière – mettre tous ses jetons sur la table, sauter la terre battue et tout miser sur l’herbe. Mauresmo adore­rait le spec­tacle Kyrgios à Paris, mais si j’étais Nick, je lais­se­rais passer ses appels sur la boîte vocale. »