John Millman a repris le chemin des courts de tennis mais cela ne l’empêche pas de se poser des questions sur la suite de la saison comme il l’a expliqué au quotidien australien The Age.

Sa réflexion est intéressante car il rappelle que cette trêve a démarré alors même qu’il n’y avait qu’un seul cas de Covid-19 dans toute la Californie, et cela, à quelques jours du démarrage du tournoi d’Indian Wells : « Concernant le retour du circuit, cela reste une énigme. Qu’est-ce qui est le plus important ? L’argent ou la santé, non seulement de vous-même mais aussi de la communauté. C’est mon point de vue. Nous verrons rapidement quelle est la priorité du tennis. Les fédérations et quelques tournois risquent de perdre pas mal d’argent si leurs tournois ne se déroulent pas, quoi qu’il arrive, j’ai l’impression qu’il est probablement trop tôt pour repartir sur le circuit ou même penser y revenir en août. Indian Wells, le dernier tournoi auquel nous devions jouer en mars, a été annulé car il y avait un cas dans la région .C’est un peu une contradiction s’ils disent qu’en août ce sera possible de rejouer ».

Ce qu’oublie de préciser le joueur australien c’est que l’ATP et la WTA n’ont jamais envisagé d’annuler le tournoi d’Indian Wells pour un cas de Covid-19. Cette décision a été prise tout seul comme un grand par son propriétaire Larry Ellison.