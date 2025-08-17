Retiré des courts depuis 2024, Steve Johnson anime le podcast Nothing Majors, en compa­gnie de Sam Querrey et John Isner notam­ment. Invité à dési­gner le pire parte­naire d’en­traî­ne­ment avec qui il a joué, l’an­cien 21e joueur mondial a désigné Reilly Opelka. À l’écouter, le géant améri­cain se comporte de la même manière qu’en match offi­ciel, ce qui peut être frus­trant pour celui de l’autre côté du filet.

« Probablement Reilly Opelka, pour être honnête. Reilly est redou­table. C’est un excellent compa­gnon, mais contrai­re­ment à John [Isner], il se mettait en mode « serve bot » à l’en­traî­ne­ment. John, je le répète, est un excellent parte­naire d’en­traî­ne­ment. Il ne se donnait pas à fond au service, il avait un excellent rythme au sol, on pouvait vrai­ment bien s’en­traîner avec John, sans aucun doute. Mais Reilly faisait ce qui lui conve­nait. Il effec­tuait deux premiers services, commet­tait 74 fautes directes et réali­sait 80 coups gagnants à l’entraînement ».