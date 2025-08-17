Retiré des courts depuis 2024, Steve Johnson anime le podcast Nothing Majors, en compagnie de Sam Querrey et John Isner notamment. Invité à désigner le pire partenaire d’entraînement avec qui il a joué, l’ancien 21e joueur mondial a désigné Reilly Opelka. À l’écouter, le géant américain se comporte de la même manière qu’en match officiel, ce qui peut être frustrant pour celui de l’autre côté du filet.
« Probablement Reilly Opelka, pour être honnête. Reilly est redoutable. C’est un excellent compagnon, mais contrairement à John [Isner], il se mettait en mode « serve bot » à l’entraînement. John, je le répète, est un excellent partenaire d’entraînement. Il ne se donnait pas à fond au service, il avait un excellent rythme au sol, on pouvait vraiment bien s’entraîner avec John, sans aucun doute. Mais Reilly faisait ce qui lui convenait. Il effectuait deux premiers services, commettait 74 fautes directes et réalisait 80 coups gagnants à l’entraînement ».
Publié le dimanche 17 août 2025 à 15:10