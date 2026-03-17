Lors du fameux podcast où il joue un rôle fonda­mental, l’an­cien joueur améri­cain est revenu sur le forfait de Novak Djokovic à Miami. Si Steve résume parfai­te­ment l’état d’es­prit du Serbe, il ose aussi un pronostic concer­nant la suite de sa saison qui est un peu périlleux.

« S’il y a quelqu’un qui connaît Novak mieux que Novak lui‐même, dis‐le‐moi, parce que Novak gère tout dans son univers et qu’il est sacré­ment doué pour ça. Donc je ne sais pas quand on le reverra, parce que je ne vois pas le Roland‐Garros comme le tournoi du Grand Chelem qu’il va remporter, tu vois ? Je ne le vois pas jouer à Monte‐Carlo, Madrid et Rome, puis au Roland‐Garros, mais je ne sais pas. Je me trompe peut‐être complè­te­ment. Peut‐être qu’il jouera à Madrid parce que c’est plus rapide, puis qu’il jouera au Roland‐Garros »