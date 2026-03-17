Accueil ATP

Johnson est radical : « Je ne vois pas Djokovic jouer à Monte‐Carlo, Madrid et Rome, puis au Roland‐Garros, mais je ne sais pas. Je me trompe peut‐être complè­te­ment. Peut‐être qu’il jouera à Madrid parce que c’est plus rapide »

Par
Jean Muller
-
131

Lors du fameux podcast où il joue un rôle fonda­mental, l’an­cien joueur améri­cain est revenu sur le forfait de Novak Djokovic à Miami. Si Steve résume parfai­te­ment l’état d’es­prit du Serbe, il ose aussi un pronostic concer­nant la suite de sa saison qui est un peu périlleux.

« S’il y a quelqu’un qui connaît Novak mieux que Novak lui‐même, dis‐le‐moi, parce que Novak gère tout dans son univers et qu’il est sacré­ment doué pour ça. Donc je ne sais pas quand on le reverra, parce que je ne vois pas le Roland‐Garros comme le tournoi du Grand Chelem qu’il va remporter, tu vois ? Je ne le vois pas jouer à Monte‐Carlo, Madrid et Rome, puis au Roland‐Garros, mais je ne sais pas. Je me trompe peut‐être complè­te­ment. Peut‐être qu’il jouera à Madrid parce que c’est plus rapide, puis qu’il jouera au Roland‐Garros »

Publié le mardi 17 mars 2026 à 08:25

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.