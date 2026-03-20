« Medvedev est‐il le troisième meilleur joueur du monde à l’heure actuelle ? Je pense que oui », a récemment affirmé l’ex‐11e mondial, Sam Querrey, dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major ».
Titré à Dubaï et finaliste à Indian Wells, où il a battu Carlos Alcaraz avant de céder en finale contre Jannik Sinner, Daniil Medvedev a retrouvé un niveau de jeu impressionnant ces dernières semaines.
Mais pour l’ex‐21e mondial, Steve Johnson, le troisième homme actuel derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner reste Novak Djokovic.
« Je comprends pourquoi tu mets Medvedev devant, mais je dois placer Novak en troisième position. Rien pour son palmarès à son âge face à ces jeunes joueurs, toutes ses demi‐finales et finales des tournois en Grand Chelem… Ensuite, je pense toujours que c’est serré entre Zverev et Medvedev, donc je ne classerais pas Medvedev plus bas que cinquième », a estimé l’Américain dans des propos rapportés par Tennis365.
Publié le vendredi 20 mars 2026 à 12:58