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Johnson tranche entre Djokovic, Zverev et Medvedev : « Derrière Alcaraz et Sinner, je dois le placer en troi­sième position »

Par
Baptiste Mulatier
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« Medvedev est‐il le troi­sième meilleur joueur du monde à l’heure actuelle ? Je pense que oui », a récem­ment affirmé l’ex‐11e mondial, Sam Querrey, dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major ».

Titré à Dubaï et fina­liste à Indian Wells, où il a battu Carlos Alcaraz avant de céder en finale contre Jannik Sinner, Daniil Medvedev a retrouvé un niveau de jeu impres­sion­nant ces dernières semaines. 

Mais pour l’ex‐21e mondial, Steve Johnson, le troi­sième homme actuel derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner reste Novak Djokovic. 

« Je comprends pour­quoi tu mets Medvedev devant, mais je dois placer Novak en troi­sième posi­tion. Rien pour son palmarès à son âge face à ces jeunes joueurs, toutes ses demi‐finales et finales des tour­nois en Grand Chelem… Ensuite, je pense toujours que c’est serré entre Zverev et Medvedev, donc je ne clas­se­rais pas Medvedev plus bas que cinquième », a estimé l’Américain dans des propos rapportés par Tennis365.

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 12:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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