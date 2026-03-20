« Medvedev est‐il le troi­sième meilleur joueur du monde à l’heure actuelle ? Je pense que oui », a récem­ment affirmé l’ex‐11e mondial, Sam Querrey, dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major ».

Titré à Dubaï et fina­liste à Indian Wells, où il a battu Carlos Alcaraz avant de céder en finale contre Jannik Sinner, Daniil Medvedev a retrouvé un niveau de jeu impres­sion­nant ces dernières semaines.

Mais pour l’ex‐21e mondial, Steve Johnson, le troi­sième homme actuel derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner reste Novak Djokovic.

« Je comprends pour­quoi tu mets Medvedev devant, mais je dois placer Novak en troi­sième posi­tion. Rien pour son palmarès à son âge face à ces jeunes joueurs, toutes ses demi‐finales et finales des tour­nois en Grand Chelem… Ensuite, je pense toujours que c’est serré entre Zverev et Medvedev, donc je ne clas­se­rais pas Medvedev plus bas que cinquième », a estimé l’Américain dans des propos rapportés par Tennis365.