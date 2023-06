L’ancien joueur espa­gnol a raconté une sacrée anec­dote à la radio espa­gnole SER concer­nant un match où lui aussi était pétri de crampes. Jordi avait une tech­nique bien à lui pour tenter de stopper le « mal ».

« Il m’est arrivé plusieurs fois d’avoir des crampes et de les voir dispa­raître. C’est pour­quoi je sais que ce sont des bles­sures de tension et qu’elles peuvent vous para­lyser. J’ai eu des crampes dans les quadri­ceps pendant un match, une spec­ta­trice m’a donné son épingle à cheveux. Je l’ai ouverte et je me suis piqué 500 fois. Deux mois plus tard, ils ont adopté une règle inter­di­sant ce genre de remède. Mes deux jambes sont bien sûr deve­nues complè­te­ment rouges ».