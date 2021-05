Opéré du genou droit pour la quatrième fois de sa carrière le 23 mars dernier à Chicago (il a égale­ment subi quatre autres inter­ven­tions au poignet entre 2010 et 2015), Juan Martin Del Potro espère entre­voir le bout du tunnel d’ici quelques semaines. Le cham­pion argentin, qui a déjà pu retaper dans une balle à Miami le week‐end dernier, s’aide toujours d’une béquille pour marcher mais ses progrès sont impressionnants.

Interrogé par le quoti­dien La Nacion, son chirur­gien, Jorge Chahla, qui s’oc­cupe égale­ment des équipes médi­cales des White Sox (MLB), des Bulls (NBA) et des Fire (MLS), s’est montré très opti­miste concer­nant la récu­pé­ra­tion du vain­queur de l’US Open 2009. Extraits.

« Sa bles­sure est récu­pé­rable, sans aucun doute. Je ne doute pas que Juan Martin fera de son mieux pour revenir. Je suis convaincu qu’il saura y parvenir. Cliniquement, il a progressé et évolué mieux qu’un patient normal, je vous dirais mieux que 99% des patients. Il vient s’en­traîner dur avec le physio­thé­ra­peute, il le fait aussi seul au gymnase, avec une bonne nutri­tion et une bonne disci­pline », a déclaré le chirur­gien argentin qui ne doute pas des capa­cités de son compa­triote à revenir au plus haut niveau même si cela doit prendre du temps. « Son retour dépend de la réédu­ca­tion et de la façon dont ce genou guérit. Nous sommes convaincus qu’il pourra rejouer au plus haut niveau et sans gêne. Quant au temps, cela dépendra de nombreux facteurs. »