Récemment de passage sur le podcast Courtside : The US Open Podcast, José Higueras, ancien 6e joueur mondial en entraî­neur de Roger Federer, s’est longue­ment exprimé sur le retour à la compé­ti­tion de Rafael Nadal qui devrait inter­venir au début de la saison 2024.

Selon lui, reprendre avec l’Open d’Australie ne serait pas forcé­ment la meilleure des idées.

« Ma règle numéro une est : ‘D’accord, suis‐je prêt à jouer ?’ Si vous êtes prêt à jouer, alors le feu vert s’allume et puis surtout, vous allez vous frayer un chemin faci­le­ment vers la compé­ti­tion. Je pense que c’est assez diffi­cile pour Rafa de débuter avec l’Open d’Australie comme premier tournoi, après n’avoir pas joué pendant un an. J’espère donc qu’il pourra parti­ciper à quelques tour­nois de niveau infé­rieur qui lui donne­ront une chance, compte tenu de son corps, de commencer à ressentir ces bons senti­ments d’être là‐bas et de jouer à ce niveau. Si son corps est bon, c’est le prin­cipal, et s’il y a quelques réserves, alors je serai certai­ne­ment plus prudent. »