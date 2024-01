Récemment invité dans le podcast Tennis Channel Inside‐In, José Higueras, ancien coach de Roger Federer et d’autres très grands noms tels que Jim Courier et Pete Sampras, s’est prononcé sur la manière de jouer de Carlos Alcaraz.

Et le moins qu’on puisse dire est que l’Espagnol a fait une décla­ra­tion plutôt élogieuse envers son compa­triote en le compa­rant carré­ment au Maestro suisse.

« En tant qu’en­traî­neur, j’ai aussi appris qu’il y a des gens et des joueurs que l’on peut struc­turer plus que d’autres et, comme pour Roger, Carlos est un grand talent. Il y a beau­coup de joueurs mais Alcaraz me rappelle un peu Roger car ils jouent beau­coup plus à l’ins­tinct que les autres joueurs. »