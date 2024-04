Interrogé par Punto de Break, José Higueras qui a aussi travaillé pour la fédé­ra­tion améri­caine un bon bout de temps s’est prononcé sur le poten­tiel des joueurs d’outre‐atlantique. Selon lui, un seul parmi la bande composée de Paul, Tiafoe, Fritz, Shelton a les moyens de pouvoir remporter un tournoi du Grand Chelem.

« Je pense que Ben Shelton peut gagner un Grand Chelem. Avant, j’avais beau­coup confiance en Paul, Tiafoe et ces gens‐là, ils étaient les meilleurs juniors du monde, mais ensuite ils ont été perdus pendant trois ans. Ils ont reçu un peu d’argent et nous savons déjà ce qui se passe. Une fois tous ces contrats expirés, ils ont recom­mencé à ramer. Puisqu’ils en ont la capa­cité, ils savent comment le faire. Mais gagner un Grand Chelem ? Shelton est candidat : ​​il a le jeu, le carac­tère et il aime jouer »