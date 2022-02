Lors d’un podcast mené avec par Patrick McEnroe, José Higueras, ancien joueur espa­gnol, coach de Pete Sampras, Jim Courier, et Michael Chang s’est exprimé au sujet de Rafael Nadal.

« En ce moment et à ce stade de sa carrière, je dirais que Rafa est plus complet que jamais. S’il n’est pas le plus complet du circuit, il devrait défi­ni­ti­ve­ment figurer en tête de liste. C’est très simple, il suffit de suivre sa carrière et ses matchs pour voir que chaque jour il y a quelque chose qu’il fait un peu mieux que la veille, quelque chose que vous ne l’avez jamais vu faire aupa­ra­vant. Et si c’est quelque chose que vous l’avez déjà vu faire, main­te­nant il le fera mieux. »