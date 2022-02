Plus de deux semaines après le 21e sacre en Grand Chelem de Rafael Nadal à l’Open d’Australie, les réac­tions des diffé­rents acteurs du tennis conti­nuent d’arriver.

Récemment, c’est la légende du coaching, José Higueras, qui s’est exprimé dans le podcast Holding Court with Patrick McEnroe. Et celui qui a été entraî­neur de Michael Chang, Carlos Moya, Pete Sampras ou encore de Roger Federer s’est logi­que­ment montré très élogieux envers Rafa après son exploit australien.

« La première fois que j’ai vu Rafa, c’était à Majorque, quand il avait 14 ans, et le niveau d’in­ten­sité sur chaque point était incroyable. C’est un tel compé­ti­teur. Il a telle­ment soif de conti­nuer à s’amé­liorer. Cela me rend telle­ment heureux de le voir main­te­nant, il devient un meilleur joueur à chaque fois que je le vois jouer. C’est vrai­ment incroyable. Quand je pense à Rafa, je pense à Bjorn Borg. Je pense que ce sont les deux gars les plus semblables menta­le­ment sur le circuit ATP que j’ai vus dans ma carrière. Je pensais que Borg était un peu plus fort menta­le­ment, mais j’ai main­te­nant changé d’avis à ce sujet, pour être honnête. »