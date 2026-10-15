Ancien 4e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour la télé­vi­sion argen­tine, José Luis Clerc a tenu à s’adresser direc­te­ment à Alexander Zverev afin de le féli­citer pour sa future place de numéro 1 mondial, tout en envoyant un petit tacle à ses détracteurs.

Batata Clerc defendió a Alexander Zverev de los que lo critican :🗣 ​« Son unos envi­diosos. Estoy con vos y mucha gente está con vos. Sascha querido, ¡bravo ! Terminás el año… mirame, ¡número uno del mundo ! ¡Sí ! Pero te digo algo : ¡disfru­talo, loco ! »https://t.co/Uh3w9cSilf — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 14, 2026

« Ce sont des envieux. Je suis avec toi, et beau­coup de gens sont avec toi. Cher Sascha, bravo ! Tu termines l’année… regarde‐moi, numéro un mondial ! Oui ! Mais je vais te dire une chose : profite‐en, mon gars ! », a déclaré avec force l’an­cien double demi‐finaliste de Roland‐Garros.