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José Luis Clerc (ex‐4e mondial) s’adresse direc­te­ment à Alexander Zverev : « Ce sont des envieux. Je suis avec toi, et beau­coup de gens sont avec toi »

Par
Thomas S
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Ancien 4e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour la télé­vi­sion argen­tine, José Luis Clerc a tenu à s’adresser direc­te­ment à Alexander Zverev afin de le féli­citer pour sa future place de numéro 1 mondial, tout en envoyant un petit tacle à ses détracteurs. 

« Ce sont des envieux. Je suis avec toi, et beau­coup de gens sont avec toi. Cher Sascha, bravo ! Tu termines l’année… regarde‐moi, numéro un mondial ! Oui ! Mais je vais te dire une chose : profite‐en, mon gars ! », a déclaré avec force l’an­cien double demi‐finaliste de Roland‐Garros. 

Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 19:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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