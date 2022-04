Le débat sur le meilleur joueur de l’his­toire déchaîne les passions. Chacun a ses propres critères pour dési­gner « son » GOAT. Dans des propos recueillis par Olé, José Luis Clerc explique se baser sur une donnée simple : celle du nombre de titres en Grand Chelem. Selon l’Argentin, Rafael Nadal peut donc porter le coup de grâce à ses rivaux à Roland‐Garros.

« Si Nadal gagne Roland Garros, il sera le plus grand de tous les temps. Celui qui, selon moi, ne gagnera pas un autre Grand Chelem, c’est Roger. Ceux d’entre nous qui aiment ce sport veulent que Federer soit éternel, mais il ne l’est pas. Les gens me disent ‘Roger est le meilleur’, mais pour moi, celui qui gagnera le plus de titres du Grand Chelem sera le plus grand de l’his­toire. Federer n’est plus le même depuis quelque temps, il est déjà 42e au clas­se­ment, je ne sais pas quand il va revenir. Nadal et Djokovic sont toujours là face à de nouveaux joueurs, comme Alcaraz, qui frappent plus fort que Zverev ou Berrettini. Le tennis évolue à pas de géant avec cette nouvelle géné­ra­tion de jeunes de 18 à 20 ans », a souligné l’an­cien 4e mondial.